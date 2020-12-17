Спортивний арбітражний суд скоротив термін відсторонення РФ від Олімпійських ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні скоротив термін відсторонення Росії від участі в Олімпійських іграх і чемпіонатах світу, передає УНН з посиланням на "CAS".
Російські спортсмени в найближчі роки не зможуть виступати під національним прапором на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу, а країна - приймати великі спортивні турніри.
Спочатку Всесвітнє антидопінгове агентство "WADA" вимагала усунути Росію на чотири роки, але "CAS" скоротив дискваліфікацію до двох років - до 16 грудня 2022 року. Покарання вступило в силу з сьогоднішнього дня.
Примітно, що заборона не стосується Євро-2020, на якому збірна Росії зможе виступити.
Нагадаємо, що "CAS" зареєстрував апеляцію УАФ на рішення про технічну поразку України.