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Спортивний арбітражний суд скоротив термін відсторонення РФ від Олімпійських ігор

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні скоротив термін відсторонення Росії від участі в Олімпійських іграх і чемпіонатах світу, передає УНН з посиланням на "CAS".

Спортивний арбітражний суд скоротив термін відсторонення РФ від Олімпійських ігор

Російські спортсмени в найближчі роки не зможуть виступати під національним прапором на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу, а країна - приймати великі спортивні турніри.

Спочатку Всесвітнє антидопінгове агентство "WADA" вимагала усунути Росію на чотири роки, але "CAS" скоротив дискваліфікацію до двох років - до 16 грудня 2022 року. Покарання вступило в силу з сьогоднішнього дня.

Примітно, що заборона не стосується Євро-2020, на якому збірна Росії зможе виступити.

Нагадаємо, що "CAS" зареєстрував апеляцію УАФ на рішення про технічну поразку України.

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