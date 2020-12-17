Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения РФ от Олимпийских игр
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сократил срок отстранения России от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, передает УНН со ссылкой на "CAS".
Российские спортсмены в ближайшие годы не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна - принимать крупные спортивные турниры.
Сначала Всемирное антидопинговое агентство "WADA" требовало устранить Россию на четыре года, но "CAS" сократил дисквалификацию до двух лет - до 16 декабря 2022 года. Наказание вступило в силу с сегодняшнего дня.
Примечательно, что запрет не касается Евро-2020, на котором сборная России сможет выступить.
Напомним, что "CAS" зарегистрировал апелляцию УАФ решения о техническом поражении Украины.