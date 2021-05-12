Нападающий "Днепр-1" продолжит карьеру в чемпионате Норвегии

Детали

Арендное соглашение подписано на 4 месяца. После этого срока “Стабек” имеет право выкупить футболиста.

Сейчас в Норвегии чемпионат стартовал в минувшие выходные. В прошлом сезоне “Стабек” финишировал на 8-м месте.

Заметим, что Хобленко перешел в “Днепр-1” в сезоне 2019/20. За это время в чемпионате и Кубке Украины он провел за команду 31 матч, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Напомним

“Динамо” выиграло суд по трансферу бразильского футболиста.