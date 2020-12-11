Для залучення інвестицій Україна має стати найзручнішою державою у світі для людей та бізнесу – Федоров

"Сьогодні люди дуже швидко, тим паче ті люди, які пов’язані з технологіями, підприємці, дуже швидко приймають рішення, куди переміститися: в яке місто, в яку країну, де інвестувати, де витрачати гроші. І ми повинні розуміти, що відбувається у світі, щоб зрозуміти, яку стратегію конкуренції нам обрати. Ми чітко розуміємо всю світову систему координат, і чітко розуміємо, що єдина стратегія України - це стати найзручнішою державою у світу для людей і бізнесу з точки зору державних послуг, з точки зору адміністративних послуг, з точки зору публічних послуг, коли ми конкуруємо з усім світом», - зазначив він.

Так, за словами Федорова, Україні потрібно спрощувати всі процедури.

"Тому нам потрібно найшвидше, найпростіше, найзручніше робити всі державні послуги, які на сьогодні є у нашій державі. Для цього потрібно спрощувати всі процедури, швидше розвивати цифрову державу з точки зору реєстрів кіберзахисту, максимально покривати всю країну інтернетом", - підсумував він.

Нагадаємо, за словами Михайла Федорова, Україна робить найшвидший прогрес у світі із побудови цифрової держави.