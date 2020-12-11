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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 65325 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 87186 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113317 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 148585 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197646 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 194399 просмотра

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2 марта, 18:35 • 281219 просмотра

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Для привлечения инвестиций Украина должна стать самым удобным государством в мире для людей и бизнеса - Федоров

Для привлечения инвестиций Украина должна стать самым удобным государством в мире для людей и бизнеса - Федоров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Для того, чтобы привлечь инвестиции в страну, Украина должна стать самым удобным государством в мире для людей и бизнеса, ведь предприниматели быстро принимают решения об инвестициях и перемещении бизнеса в другой город или страну. Об этом во время пресс-конференции "Украина: инвестиционная отрасль во времена перемен" сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.

"Сегодня люди очень быстро, тем более те люди, которые связаны с технологиями, предприниматели, очень быстро принимают решение, куда переместиться: в какой город, в какую страну, где инвестировать, где тратить деньги. И мы должны понимать, что происходит в мире, чтобы понять, какую стратегию конкуренции нам выбрать. Мы четко понимаем всю мировую систему координат, и четко понимаем, что единственная стратегия Украины - это стать самым удобным государством в мире для людей и бизнеса с точки зрения государственных услуг, с точки зрения административных услуг, с точки зрения публичных услуг, когда мы конкурируем со всем миром", - отметил он.

Так, по словам Федорова, Украине нужно упрощать все процедуры.

"Поэтому нам нужно быстрее, проще, удобнее делать все государственные услуги, которые на сегодня есть в нашем государстве. Для этого нужно упрощать все процедуры, скорее развивать цифровое государство с точки зрения реестров киберзащиты, максимально покрывать всю страну интернетом", - подытожил он.

Напомним, по словам Михаила Федорова, Украина делает самый быстрый прогресс в мире по построению цифрового государства.

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