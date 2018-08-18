Для репетиції військового параду у центрі столиці перекрили рух
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У центральній частині Києві перекрили рух через тренування військового параду із проходженням механізованої колони військової техніки до Дня Незалежності, передає УНН.
Зазначимо, що напередодні урочистостей з нагоди Дня незалежності України упродовж 18, 20 і 22 серпня у центрі столиці відбудеться низка підготовчих заходів. На цей час низку вулиць міста буде перекрито.
На День Незалежності у параді буде задіяно 250 одиниць військової техніки.
Під час святкового параду українці зможуть побачити найновіші зразки вітчизняної зброї.
Крім того, 18, 20, 22-24 серпня буде заборонено паркування та не працюватимуть паркувальні майданчики у місцях підготовки та проведення урочистих заходів.
Раніше міністр оборони України Степан Полторак заявив, що цьогорічний військовий парад буде одним з найбільших.