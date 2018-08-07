Полторак: цьогорічний військовий парад буде одним з найбільших
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. До Дня Незалежності України у цьому році відбудеться один з найбільших військових парадів, у ньому візьмуть участь 4,5 тис. військових та 250 одиниць техніки. Про це повідомив під час брифінгу міністр оборони України Степан Полторак під час репетиції до військового параду у Києві, передає УНН.
"На Майдані Незалежності відбудеться військовий парад. Він є надзвичайно потужним, більшим, ніж були у минулі роки, присвячений 27-ій річниці Незалежності України, а також 100-річчю відродження державності України. Загалом у параді бере участь 4500 військовослужбовців", - сказав він.
За словами Полторака, буде задіяно у параді 250 одиниць техніки.
Він звернув увагу на те, що у цьому році вперше у параді візьмуть участь 24 підрозділи ЗСУ, ДПСУ, СБУ, Нацгвардії, ДСНС, Нацполіції й інших силових підрозділів, які виконують завдання з охорони й оборони країни.
Нагадаємо, військові почали тренування до параду до Дня Незалежності.