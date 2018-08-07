Полторак: военный парад в этом году будет одним из самых больших

"На Майдане Независимости состоится военный парад. Он является чрезвычайно мощным, большим, чем были в прошлые годы, посвященный 27-й годовщине Независимости Украины, а также 100-летию возрождения государственности Украины. Всего в параде участвует 4500 военнослужащих", - сказал он.

По словам Полторака, будет задействовано в параде 250 единиц техники.

Он обратил внимание на то, что в этом году впервые в параде примут участие 24 подразделения ВСУ, ГПСУ, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны.

Напомним, военные начали тренировку к параду ко Дню Независимости.