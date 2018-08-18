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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Для репетиции военного парада в центре столицы перекрыли движение

Киев • УНН

 • 9258 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В центральной части Киева перекрыли движение из-за тренировок военного парада с прохождением механизированной колонны военной техники ко Дню Независимости, передает УНН.

Для репетиции военного парада в центре столицы перекрыли движение

Отметим, что накануне торжеств по случаю Дня независимости Украины в течение 18, 20 и 22 августа в центре столицы состоится ряд подготовительных мероприятий. В настоящее время ряд улиц города будет перекрыто.

На День Независимости в параде будет задействовано 250 единиц военной техники.

Во время праздничного парада украинцы смогут увидеть новейшие образцы отечественного оружия.

Кроме того, 18, 20, 22-24 августа будет запрещена парковка в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что нынешний военный парад будет одним из крупнейших.

Украинские Национальные Новости

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