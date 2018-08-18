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Через репетицію параду до Дня Незалежності у Києві перекриють рух

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. У суботу, 18 серпня, орієнтовно з 16:45 до 19:00 буде внесено зміни у роботу столичного громадського транспорту через тренування військового параду із проходженням механізованої колони військової техніки. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.

Через репетицію параду до Дня Незалежності у Києві перекриють рух

Так, 18 серпня із 17:30 до закінчення тренувань рух транспорту заборонять: на вул. Великій Васильківській (на ділянці від вул. Жилянської до вул. Хрещатик) – Бессарабській площі – вул. Хрещатик – Майдані Незалежності – вул. Хрещатик до Європейської площі.

18 серпня із 17:00 до закінчення тренувань тимчасового обмежать проїзд транспорту:

  • під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань за маршрутом (колона № 1, гусенична техніка): парк військової частини А0222 – вул. Маршала Рибалка – вул. В’ячеслава Чорновола – виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська;
  • під час проведення тренувань за маршрутом: Європейська площа – Володимирський узвіз – вул. Петра Сагайдачного – вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (зустрічною смугою) (частина гусеничної та колісної техніки) – вул. Набережно-Хрещатицька (зустрічною смугою) – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола – просп. Перемоги на зустрічній смузі лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (на зустрічній смузі) – площа Перемоги (на зустрічній смузі) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська;
  • після тренування за маршрутом: Європейська площа – Володимирський узвіз – вул. Сагайдачного – вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (на смузі зустрічного руху) (частина гусеничної та колісної техніки) – вул. Набережно-Хрещатицька (зустрічною смугою) – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола – вул. Маршала Рибалка – парк військової частини А0222;
  • під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань за маршрутом (колона № 2, колісна техніка): аеродром "Святошин" – вул. Академіка Туполєва – вул. Стеценка – вул. Д. Щербаківського – проспект Перемоги – площа Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська;
  • під час проведення тренувань за маршрутом: Європейська площа – Петровська алея – Паркова дорога – Дніпровський узвіз – Набережне шосе – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола – проспект Перемоги (зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту) – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська;
  • після тренування за маршрутом: Європейська площа – Петровська алея – Паркова дорога – Дніпровський узвіз – Набережне шосе – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола – проспект Перемоги – вул. Академіка Туполєва – аеродром "Святошин".

Крім того, 18 серпня буде заборонено паркування та не працюватимуть паркувальні майданчики у місцях підготовки та проведення урочистих заходів.

Повідомляється, що буде тимчасово призупинено рух таких маршрутів:

  • автобуси маршрутів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 32, 47, 69, 90, 114, 118, 119, 166, 182, 228, 433, 500, 537;
  • тролейбуси маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 19Д, 23, 26, 33, 40, 40к;
  • трамваї маршруту № 18.

Також, із 19:00 до закінчення заходів у зв'язку з перекриттям руху транспортних засобів на вул. Великій Васильківській (на ділянці від вул. Жилянської до вул. Хрещатик) - Бессарабська площа - вул. Хрещатик - Майдан Незалежності - вул. Хрещатик до Європейської площі та під час проходження колон передбачено тимчасове призупинення руху:

  • автобусів маршрутів №№ 7, 53, 69, 72, 115, 119, 181, 228, 500;
  • тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 19Д, 23, 33, 92Н, 93Н;
  • трамваїв маршрутів №№ 11, 12, 16, 18, 19.

Поряд з цим, внесено зміни у траси руху низки автобусних та тролейбусних маршрутів.

Крім того, ввечері 18 серпня у Києві під час репетиції параду військ на честь 27-ої річниці незалежності України пролунають артилерійські салюти десятьма залпами гармат з вогневої позиції, розташованої на Трухановому острові.

Як повідомляв УНН, Міністерство оборони розглядає можливість задіяти військову авіацію під час військового параду до Дня Незалежності України.

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