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Для дослідження коронавірусу в Японії використовуватимуть суперкомп'ютер

Для дослідження коронавірусу в Японії використовуватимуть суперкомп'ютер

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Центрі комп’ютерних досліджень при японському державному Інституті природничих наук “Рікен” вирішили використовувати суперкомп’ютер Fugaku (“Фугаку”) для пов’язаних з коронавірусом досліджень. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення центру.

“Рікен" у співпраці з Міністерством освіти, культури, спорту, науки і технологій Японії оголосив, що суперкомп’ютер Fugaku буде доступний для дослідницьких проектів, спрямованих на боротьбу з COVID-19”, — йдеться в повідомленні.

Так, Fugaku наразі встановлюється і повинен бути доступний громадськості в 2021 році. Однак, через пандемію коронавірусу, “Рікен” і міністерство вирішили зробити частину обчислювальних ресурсів Fugaku доступною для проектів, пов’язаних з COVID-19, з випередженням графіка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коронавірус: у світі померло майже 75 тис. осіб, Франція обігнала Китай за кількістю інфікованих

“Fugaku розробляється не тільки для прогресу науки, а й для того, щоб допомогти побудувати суспільство, яке уряд Японії назвало ”Суспільство 5.0“, де всі люди житимуть безпечним і комфортним життям. Нинішня ініціатива з боротьби з новим коронавірусом заснована на філософії розробки Fugaku”, - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що суперкомп’ютер Fugaku повинен стати наступником знаменитого суперкомп’ютера К (“Кей”), який припинив роботу в серпні 2019 року. За час свого існування з 2011 по 2019 рік К використовувався для проведення складних симуляцій стихійних лих і боротьби з ними, моделювань у сфері медицини і в інших областях.

Як раніше повідомляв УНН, у Великій Британії підпалюють вежі 5G, які нібито сприяють поширенню коронавірусу.

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