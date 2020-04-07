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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60750 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 70878 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Guardian: в Британии поджигают башни 5G, якобы способствующие распространению коронавируса

Guardian: в Британии поджигают башни 5G, якобы способствующие распространению коронавируса

Киев  •  УНН

 • 21770 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. По меньшей мере 20 башен сотовой связи в Великобритании были испорчены за последние несколько дней. Как сообщила в понедельник газета The Guardian со ссылкой на источники в соответствующей отрасли и правительстве, акты вандализма вызванные популярностью теории заговора, согласно которой распространение коронавируса может быть связано с сетями 5G, информирует УНН.

По данным издания, в четверг вандалы, вероятно, подожгли вышку в Бирмингеме, и с тех пор количество таких преступлений возросло. Значительное их количество было совершено в Ливерпуле и графстве Уэст-Мидлендс. На большинстве из горящих или иначе поврежденных башен устройства для построения сетей 5G еще не были установлены, однако ущерб был нанесен 3G- и 4G-оборудованию.

По данным The Guardian, в последнее время руководству Facebook не раз приходилось удалять страницы, на которых размещались призывы к нанесению вреда вышек сотовой связи. Представители социальных сетей вскоре проведут совещание с правительством, чтобы найти способ остановить публикацию ложной информации о сети 5G. В свою очередь, группа крупнейших мобильных сетей Соединенного Королевства обратилась с открытым письмом к клиентам, в котором подчеркнула, что научных подтверждений связи между 5G и коронавируса не существует.

Издание не уточняет, как именно, по мнению пользователей сети, 5G связь может способствовать распространению инфекции.

По последним данным, в мире коронавирусов заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано почти 75 тыс. смертей.

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