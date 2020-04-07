Guardian: в Британии поджигают башни 5G, якобы способствующие распространению коронавируса

По данным издания, в четверг вандалы, вероятно, подожгли вышку в Бирмингеме, и с тех пор количество таких преступлений возросло. Значительное их количество было совершено в Ливерпуле и графстве Уэст-Мидлендс. На большинстве из горящих или иначе поврежденных башен устройства для построения сетей 5G еще не были установлены, однако ущерб был нанесен 3G- и 4G-оборудованию.

По данным The Guardian, в последнее время руководству Facebook не раз приходилось удалять страницы, на которых размещались призывы к нанесению вреда вышек сотовой связи. Представители социальных сетей вскоре проведут совещание с правительством, чтобы найти способ остановить публикацию ложной информации о сети 5G. В свою очередь, группа крупнейших мобильных сетей Соединенного Королевства обратилась с открытым письмом к клиентам, в котором подчеркнула, что научных подтверждений связи между 5G и коронавируса не существует.

Издание не уточняет, как именно, по мнению пользователей сети, 5G связь может способствовать распространению инфекции.

По последним данным, в мире коронавирусов заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано почти 75 тыс. смертей.