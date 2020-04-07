Коронавирус: в мире умерло почти 75 тыс. человек, Франция обогнала Китай по количеству инфицированных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. По состоянию на 5:50 вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 74 744 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего смертей зафиксировано в Италии - 16 523 человека, в Испании - 13 341, в США - 10 923 и Франции - 8 911. В Китае за все время распространения вируса умерло 3335 человек.
Количество инфицированных в мире 2 апреля перевалило за 1 млн человек, а сейчас составляет 1 347 676 человек. В свою очередь, выздоровели 277 331 человек.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (368 079), Испания (136 675), Италия (132 547), Германия (103 375), Франция (98 984), которая опередила Китай (82687) и Иран (60500).
Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 - летальные.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.