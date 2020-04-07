Guardian: у Британії підпалюють вежі 5G, що нібито сприяють поширенню коронавіруса
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Щонайменше 20 веж стільникового зв’язку в Великобританії були зіпсовані за останні кілька днів. Як повідомила в понеділок газета The Guardian з посиланням на джерела у відповідній галузі та уряді, акти вандалізму викликані популярністю теорії змови, згідно з якою поширення коронавірусу може бути пов’язано з мережами 5G, інформує УНН.
За даними видання, в четвер вандали, імовірно, підпалили вишку в Бірмінгемі, і з тих пір кількість таких злочинів зросла. Значна їх кількість було скоєно в Ліверпулі та графстві Уест-Мідлендс. На більшості з підпалених чи інакше пошкоджених вежах пристрої для побудови мереж 5G ще не були встановлені, однак збиток був нанесений 3G- і 4G-обладнанню.
За даними The Guardian, останнім часом керівництву Facebook не раз доводилося видаляти сторінки, на яких розміщувалися заклики до нанесення шкоди вишок стільникового зв’язку. Представники соціальних мереж незабаром проведуть нараду з урядом, щоб знайти спосіб зупинити публікацію неправдивої інформації про мережі 5G. У свою чергу, група найбільших мобільних мереж Сполученого Королівства звернулася з відкритим листом до клієнтів, в якому підкреслила, що наукових підтверджень зв’язку між 5G і коронавірусом не існує.
Видання не уточнює, як саме, на думку користувачів мережі, 5G зв’язок може сприяти поширенню інфекції.
За останніми даними, в світі коронавірусів заразилися близько 1,3 млн осіб, зафіксовано майже 75 тис. смертей.