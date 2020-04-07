Guardian: у Британії підпалюють вежі 5G, що нібито сприяють поширенню коронавіруса

ukru
14:22 • 5858 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 52162 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 79123 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 104767 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 121420 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 122612 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 172159 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 142283 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148460 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148936 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 121862 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 111586 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 47167 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 28188 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 25972 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 52207 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 79159 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 104776 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 121429 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 122620 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 14795 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 22193 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 108647 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 108963 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 126386 перегляди
Актуальне
Guardian: у Британії підпалюють вежі 5G, що нібито сприяють поширенню коронавіруса

Guardian: у Британії підпалюють вежі 5G, що нібито сприяють поширенню коронавіруса

Київ • УНН

 • 21775 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Щонайменше 20 веж стільникового зв’язку в Великобританії були зіпсовані за останні кілька днів. Як повідомила в понеділок газета The Guardian з посиланням на джерела у відповідній галузі та уряді, акти вандалізму викликані популярністю теорії змови, згідно з якою поширення коронавірусу може бути пов’язано з мережами 5G, інформує УНН.

За даними видання, в четвер вандали, імовірно, підпалили вишку в Бірмінгемі, і з тих пір кількість таких злочинів зросла. Значна їх кількість було скоєно в Ліверпулі та графстві Уест-Мідлендс. На більшості з підпалених чи інакше пошкоджених вежах пристрої для побудови мереж 5G ще не були встановлені, однак збиток був нанесений 3G- і 4G-обладнанню.

За даними The Guardian, останнім часом керівництву Facebook не раз доводилося видаляти сторінки, на яких розміщувалися заклики до нанесення шкоди вишок стільникового зв’язку. Представники соціальних мереж незабаром проведуть нараду з урядом, щоб знайти спосіб зупинити публікацію неправдивої інформації про мережі 5G. У свою чергу, група найбільших мобільних мереж Сполученого Королівства звернулася з відкритим листом до клієнтів, в якому підкреслила, що наукових підтверджень зв’язку між 5G і коронавірусом не існує.

Видання не уточнює, як саме, на думку користувачів мережі, 5G зв’язок може сприяти поширенню інфекції.

За останніми даними, в світі коронавірусів заразилися близько 1,3 млн осіб, зафіксовано майже 75 тис. смертей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$235.66
Brent
$70.77
Bitcoin
$85,505.70
S&P 500
$5,672.38
Газ TTF
$43.70
Золото
$3,039.45
Ethereum
$1,985.80