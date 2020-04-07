Для исследования коронавируса в Японии будут использовать суперкомпьютер

“Рикэн в сотрудничестве с Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии объявил, что суперкомпьютер Fugaku будет доступен для исследовательских проектов, направленных на борьбу с COVID-19”, — говорится в сообщении.

Так, Fugaku в настоящее время устанавливается и должен быть доступен общественности в 2021 году. Однако, столкнувшись с пандемией коронавируса, “Рикэн” и министерство решили сделать часть вычислительных ресурсов Fugaku доступной для проектов, связанных с COVID-19, с опережением графика.

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“Fugaku разрабатывается не только для прогресса науки, но и для того, чтобы помочь построить общество, которое правительство Японии назвало "Обществом 5.0“, где все люди будут жить безопасной и комфортной жизнью. Нынешняя инициатива по борьбе с новым коронавирусом основана на философии разработки Fugaku”, — говорится в сообщении.

Отметим, что суперкомпьютер Fugaku должен стать преемником знаменитого суперкомпьютера К (“Кей”), который прекратил работу в августе 2019 года. За время своего существования с 2011 по 2019 год К использовался для проведения сложных симуляций стихийных бедствий и борьбы с ними, моделирований в области медицины и в других областях.

Как ранее сообщал УНН, в Великобритании поджигают башни 5G, якобы способствующие распространению коронавируса.