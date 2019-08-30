В Японии прекратил свою работу суперкомпьютер K

За время своего существования К использовался для проведения сложных симуляций стихийных бедствий и борьбы с ними, моделирований в сфере медицины и других областях.

K Computer, созданный японской компанией Fujitsu совместно с институтом Рикэн, заработал в 2011 году. Он имел производительность 15,1 петафлопс (квадриллионов вычислений в секунду). Компьютер состоял из 88 тысяч восьмиядерных процессоров, на его создание было затрачено 112 млрд иен (1,42 млрд долларов по курсу на то время). Однако уже в 2012 году К уступил первенство американскому суперкомпьютеру Sequoia производительностью 16,3 петафлопс. На конец 2018 года он занимал 18 строчку по производительности в рейтинге суперкомпьютеров.

В настоящее время в Японии ведутся работы по созданию нового суперкомпьютера, который должен приступить к работе к 2020 году. Предполагается, что на его создание будет потрачено порядка 100 млрд иен (почти 1 млрд долларов).

本日, #スパコン 「 #京 」が電源を落とします.1秒間に1京回の計算能力のシミュレーションが新素材や創薬の研究開発を支えました.後継機である「 #富岳 」にも期待ですね! #スーパーコンピュータ#富士通



スパコン「京」が電源停止新素材·創薬支えた7年:日本経済新聞https://t.co/MDycZqwjSl

Как писал УНН, летом прошлого года в США запустили самый мощный суперкомпьютер производительностью 200 петафлопс.