В Японії припинив свою роботу суперкомп'ютер K
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Японський суперкомп’ютер К, встановлений в Японському державному дослідному інституті Рікен, в п’ятницю офіційно припинив свою роботу. Урочиста церемонія відключення суперкомп’ютера, який пропрацював більше восьми років, пройшла в місті Кобе, пише УНН з посиланням на місцеве видання Nikkei.
За час свого існування К використовувався для проведення складних симуляцій стихійних лих і боротьби з ними, моделювань в сфері медицини та інших областях.
K Computer, створений японською компанією Fujitsu спільно з інститутом Рікен, заробив в 2011 році. Він мав продуктивність 15,1 петафлопс (квадрильйонів обчислень в секунду). Комп’ютер складався з 88 тисяч восьмиядерних процесорів, на його створення було витрачено 112 млрд ієн (1,42 млрд доларів за курсом на той час). Однак уже в 2012 році К поступився першістю американському суперкомп’ютеру Sequoia продуктивністю 16,3 петафлопс. На кінець 2018 року він займав 18 сходинку за продуктивністю в рейтингу суперкомп’ютерів.
В даний час в Японії ведуться роботи зі створення нового суперкомп’ютера, який повинен приступити до роботи до 2020 року. Передбачається, що на його створення буде витрачено близько 100 млрд ієн (майже 1 млрд доларів).
本日、#スパコン「#京」が電源を落とします。1秒間に1京回の計算能力のシミュレーションが新素材や創薬の研究開発を支えました。後継機である「#富岳」にも期待ですね！#スーパーコンピュータ #富士通
スパコン「京」が電源停止 新素材・創薬支えた7年: 日本経済新聞 https://t.co/MDycZqwjSl
Як писав УНН, влітку минулого року у США запустили найпотужніший суперкомп’ютер продуктивністю 200 петафлопс.