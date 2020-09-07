Дівчина впала у каналізаційний колектор на Кіровоградщині

Як повідомили у пресслужбі, 6 вересня, о 21:04, надійшло повідомлення про те, що у місті Олександрія на розі вул. Студентської та просп. Соборного у відкритий колектор впала дівчина та потрібна допомога.

На місці події встановили, що у колектор також заліз хлопець, щоб витягнути дівчину, але самотужки впоратись не міг.

Рятувальники витягнули дівчину, яка отримала травму ноги, та хлопця. Врятовану дівчину госпіталізували до місцевої лікарні.

Нагадаємо, на Львівщині дівчина ногою застрягла у вентиляційній решітці.