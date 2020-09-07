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Девушка упала в канализационный коллектор в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 14237 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Александрии, Кировоградская область, бойцы местного подразделения спасли парня и девушку с канализационного коллектора. Об этом УНН сообщили в пресс-службе УГСЧС в Кировоградской области.

Девушка упала в канализационный коллектор в Кировоградской области

Как сообщили в пресс-службе, 6 сентября, в 21:04 поступило сообщение о том, что в городе Александрия на углу ул. Студенческой и просп. Соборном в открытый коллектор упала девушка и нужна помощь.

На месте происшествия установили, что в коллектор также залез парень, чтобы вытащить девушку, но самостоятельно справиться не мог.

Спасатели вытащили девушку, которая получила травму ноги, и парня. Спасенную девушку госпитализировали в местную больницу.

Напомним, во Львовской области девушка ногой застряла в вентиляционной решетке.

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