Девушка упала в канализационный коллектор в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Александрии, Кировоградская область, бойцы местного подразделения спасли парня и девушку с канализационного коллектора. Об этом УНН сообщили в пресс-службе УГСЧС в Кировоградской области.
Как сообщили в пресс-службе, 6 сентября, в 21:04 поступило сообщение о том, что в городе Александрия на углу ул. Студенческой и просп. Соборном в открытый коллектор упала девушка и нужна помощь.
На месте происшествия установили, что в коллектор также залез парень, чтобы вытащить девушку, но самостоятельно справиться не мог.
Спасатели вытащили девушку, которая получила травму ноги, и парня. Спасенную девушку госпитализировали в местную больницу.
Напомним, во Львовской области девушка ногой застряла в вентиляционной решетке.