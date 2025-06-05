Дівчата з фото на пам'ятнику жертвам Голодомору і відео під музику окупанта звернули увагу поліції: розпочато перевірку
Київ • УНН
У мережі з'явилася інформація про фото дівчат на пам'ятнику жертвам Голодомору. Також повідомляється, що підлітки нібито записували відео під музику окупанта.
У мережі з'явилася інформація, що двоє дівчат сфотографувалися на памʼятнику жертвам Голодомору, а також, що підлітки нібито записували відео під музику окупанта, поліція Київщини проводить перевірку, повідомили у четвер у ГУНП у Київській області, пише УНН.
Сьогодні під час моніторингу соціальних мереж, в одному із Telegram-каналів, правоохоронці виявили інформацію про те, що двоє дівчат сфотографувалися на памʼятнику жертвам Голодомору. Крім того, у публікації зазначено, що підлітки нібито записували відео під музику окупанта
Працівники поліції, як вказано, внесли відомості до єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.
"Наразі поліцейські проводять перевірку та встановлюють учасників", - ідеться у повідомленні.
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