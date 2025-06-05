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Дівчата з фото на пам'ятнику жертвам Голодомору і відео під музику окупанта звернули увагу поліції: розпочато перевірку

Київ • УНН

 • 778 перегляди

У мережі з'явилася інформація про фото дівчат на пам'ятнику жертвам Голодомору. Також повідомляється, що підлітки нібито записували відео під музику окупанта.

Дівчата з фото на пам'ятнику жертвам Голодомору і відео під музику окупанта звернули увагу поліції: розпочато перевірку

У мережі з'явилася інформація, що двоє дівчат сфотографувалися на памʼятнику жертвам Голодомору, а також, що підлітки нібито записували відео під музику окупанта, поліція Київщини проводить перевірку, повідомили у четвер у ГУНП у Київській області, пише УНН.

Сьогодні під час моніторингу соціальних мереж, в одному із Telegram-каналів, правоохоронці виявили інформацію про те, що двоє дівчат сфотографувалися на памʼятнику жертвам Голодомору. Крім того, у публікації зазначено, що підлітки нібито записували відео під музику окупанта

- повідомили у поліції у соцмережах.

Працівники поліції, як вказано, внесли відомості до єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

"Наразі поліцейські проводять перевірку та встановлюють учасників", - ідеться у повідомленні.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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