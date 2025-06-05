Девушки с фото на памятнике жертвам Голодомора и видео под музыку оккупанта привлекли внимание полиции: начата проверка
Киев • УНН
В сети появилась информация о фото девушек на памятнике жертвам Голодомора. Также сообщается, что подростки якобы записывали видео под музыку оккупанта.
В сети появилась информация, что двое девушек сфотографировались на памятнике жертвам Голодомора, а также, что подростки якобы записывали видео под музыку оккупанта, полиция Киевской области проводит проверку, сообщили в четверг в ГУНП в области, пишет УНН.
Сегодня во время мониторинга социальных сетей, в одном из Telegram-каналов, правоохранители обнаружили информацию о том, что двое девушек сфотографировались на памятнике жертвам Голодомора. Кроме того, в публикации указано, что подростки якобы записывали видео под музыку оккупанта
Сотрудники полиции, как указано, внесли сведения в единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.
"Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают участников", - говорится в сообщении.
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