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Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли
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Девушки с фото на памятнике жертвам Голодомора и видео под музыку оккупанта привлекли внимание полиции: начата проверка

Киев • УНН

 • 392 просмотра

В сети появилась информация о фото девушек на памятнике жертвам Голодомора. Также сообщается, что подростки якобы записывали видео под музыку оккупанта.

Девушки с фото на памятнике жертвам Голодомора и видео под музыку оккупанта привлекли внимание полиции: начата проверка

В сети появилась информация, что двое девушек сфотографировались на памятнике жертвам Голодомора, а также, что подростки якобы записывали видео под музыку оккупанта, полиция Киевской области проводит проверку, сообщили в четверг в ГУНП в области, пишет УНН.

Сегодня во время мониторинга социальных сетей, в одном из Telegram-каналов, правоохранители обнаружили информацию о том, что двое девушек сфотографировались на памятнике жертвам Голодомора. Кроме того, в публикации указано, что подростки якобы записывали видео под музыку оккупанта

- сообщили в полиции в соцсетях.

Сотрудники полиции, как указано, внесли сведения в единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

"Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают участников", - говорится в сообщении.

Развлекались под русскую музыку: на двух жительниц Киевской области составили протоколы04.06.25, 16:17 • 3376 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧПКиевская область
Киевская область
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