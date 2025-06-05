Девушки с фото на памятнике жертвам Голодомора и видео под музыку оккупанта привлекли внимание полиции: начата проверка

В сети появилась информация, что двое девушек сфотографировались на памятнике жертвам Голодомора, а также, что подростки якобы записывали видео под музыку оккупанта, полиция Киевской области проводит проверку, сообщили в четверг в ГУНП в области, пишет УНН.

Сегодня во время мониторинга социальных сетей, в одном из Telegram-каналов, правоохранители обнаружили информацию о том, что двое девушек сфотографировались на памятнике жертвам Голодомора. Кроме того, в публикации указано, что подростки якобы записывали видео под музыку оккупанта