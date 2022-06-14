Дітям спростили виїзд за кордон на відпочинок: які нові умови
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Кабмін спростив організацію виїзду дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок, повідомляє УНН з посиланням на інформацію Держприкордонслужби.
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"Під час воєнного стану групи дітей зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок виключно за наявності згоди Нацсоцслужби. При цьому більше не потрібно здійснювати нотаріальне засвідчення пакета документів", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Прикордонний контроль здійснюється із пред’явленням:
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- згоди Нацсоцслужби на виїзд дітей;
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- списків групи дітей, які виїжджають, та осіб, які супроводжують;
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- паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини;
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- погодження службою у справах дітей згоди законних представників кожної дитини на її виїзд;
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- заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреної службою у справах дітей.
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Доповнення
Попри війну, залишається актуальним дитячий туризм.