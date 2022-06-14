Дітям спростили виїзд за кордон на відпочинок: які нові умови

Цитата

"Під час воєнного стану групи дітей зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок виключно за наявності згоди Нацсоцслужби. При цьому більше не потрібно здійснювати нотаріальне засвідчення пакета документів", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Прикордонний контроль здійснюється із пред’явленням:



згоди Нацсоцслужби на виїзд дітей;



списків групи дітей, які виїжджають, та осіб, які супроводжують;



паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини;



погодження службою у справах дітей згоди законних представників кожної дитини на її виїзд;



заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреної службою у справах дітей.



Доповнення

Попри війну, залишається актуальним дитячий туризм.