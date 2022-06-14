Детям упростили выезд за границу на отдых: какие новые условия
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Кабмин упростил организацию выезда детей за границу на оздоровление и отдых, сообщает УНН со ссылкой на информацию Госпогранслужбы.
Цитата
"Во время военного состояния группы детей смогут выезжать за границу на оздоровление и отдых исключительно при наличии согласия Нацсоцслужбы. При этом больше не нужно осуществлять нотариальное удостоверение пакета документов", - говорится в сообщении.
Детали
Пограничный контроль осуществляется с предъявлением:
-
- согласия Нацсоцслужбы на выезд детей;
-
- списков группы выезжающих детей и сопровождающих;
-
- паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка;
-
- согласования службой по делам детей согласия законных представителей каждого ребенка на его выезд;
-
- заявления родителей на выезд ребенка за границу, заверенное службой по делам детей.
-
Дополнение
Несмотря на войну, остается актуальным детский туризм.