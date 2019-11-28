Дитячий омбудсмен Кулеба оприлюднив фото з лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеби, який разом з дітьми постраждав у ДТП 24 листопада, показав світлину з лікарні та розповів про візит до нього іншого водія – учасника аварії. Про це Кулеба повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“З моменту страшного ДТП пройшло 4 дні! Це були неймовірно тяжкі дні як морально, так і фізично. З вірою в Бога сподіваюсь, що все згодом буде добре. З самого початку я запитую і хвилююся про стан водія іншої автівки. Дякую своїм родичам та друзям, які допомагають. Водій іншої автівки, Вадим, вже вдома, і сьогодні відвідав мене у лікарні, щоб дізнатись про мій стан та про стан моїх дітей! Каже, що почувається добре і готовий повернутись до роботи! Щиро дякую всім за підтримку та молитву!”, — написав Уповноважений.
Нагадаємо, 24 листопада на Київщині в результаті ДТП госпіталізували дитячого Омбудсмена Кулебу. У результаті ДТП постраждав сам Кулеба, двоє його синів та водій іншого автомобіля.
Згодом у поліції розповіли подробиці. Було відкрито кримінальне провадження.
Як повідомляв УНН, станом на 26 листопада старший син уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби залишався у тяжкому стані після ДТП.