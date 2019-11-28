Детский омбудсмен Кулеба обнародовал фото из больницы

"С момента страшного ДТП прошло 4 дня! Это были невероятно тяжелые дни как морально, так и физически. С верой в Бога надеюсь, что все со временем будет хорошо. С самого начала я спрашиваю и волнуюсь о состоянии водителя другой машины. Спасибо родственникам и друзьям, которые помогают. Водитель другого автомобиля, Вадим, уже дома, и сегодня посетил меня в больнице, чтобы узнать о моем состоянии и о состоянии моих детей! Говорит, что чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе! Спасибо всем за поддержку и молитву!" - написал Уполномоченный.

Напомним, 24 ноября в Киевской области в результате ДТП госпитализировали детского омбудсмена Кулебу. В результате ДТП пострадал сам Кулеба, двое его сыновей и водитель другого автомобиля.

Впоследствии в полиции рассказали подробности. Было открыто уголовное производство.

Как сообщал УНН, по состоянию на 26 ноября старший сын уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы оставался в тяжелом состоянии после ДТП.