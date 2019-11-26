Старший син дитячого Омбудсмена Кулеби залишається у тяжкому стані - лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Старший син уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби залишається у тяжкому стані після ДТП. Про це під час брифінгу повідомив головний лікар КЛ "Феофанія" Ігор Семенів, передає кореспондент УНН.
"Тільки що закінчився консиліум за участю двох спеціалістів… Стан (сина –ред.) залишається тяжким. Йому проводять певні медикаментозні заходи для того аби зменшити больовий синдром, запобігти виникненню певних ускладнень з боку головного мозку, це найскладніше та найважливіше, що є на сьогодні. Також є травма грудної клітки, черевної порожнини, але там все більш-менш стабільно", - розповів Семенів.
За його словами, наразі хірургічні втручання не плануються.
"Але ми не може сказати, що їх не буде", - додав Семенів.
На запитання журналіста чи син залишається у комі Семенів відповів: "Так, умовно кажучи , він перебуває в медикаментозній комі, яка необхідна в даній ситуації, це лікувальний процес".
Як повідомлялося, Кулебу планують перевести з реанімації до загального відділення.
Нагадаємо, у результаті ДТП за участю Уповноваженого з прав дитини Миколи Кулеби постраждав він сам, двоє його синів та водій іншого авто.
Як повідомлялося, 24 листопада на Київщині в результаті ДТП госпіталізували дитячого Омбудсмена Кулебу. Згодом у поліції розповіли подробиці.