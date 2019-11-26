Старший сын детского Омбудсмена Кулебы остается в тяжелом состоянии - врач
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Старший сын уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы остается в тяжелом состоянии после ДТП. Об этом во время брифинга сообщил главный врач КП "Феофания" Игорь Семенов, передает корреспондент УНН.
"Только что закончился консилиум с участием двух специалистов ... Состояние (сына - ред.) остается тяжелым. Ему проводят определенные медикаментозные меры для того, чтобы уменьшить болевой синдром, предотвратить возникновение определенных осложнений со стороны головного мозга, это самое сложное и самое важное, что есть на сегодня. Также есть травма грудной клетки, брюшной полости, но там все более-менее стабильно", - рассказал Семенов.
По его словам, сейчас хирургические вмешательства не планируется.
"Но мы не можем сказать, что их не будет", - добавил Семенов.
На вопрос журналиста остается ли сын в коме Семенов ответил: "Да, условно говоря, он находится в медикаментозной коме, которая необходима в данной ситуации, это лечебный процесс".
Как сообщалось, Кулебу планируют перевести из реанимации в общее отделение.
Напомним, в результате ДТП с участием Уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы пострадал он сам, два его сына и водитель другого авто.
Как сообщалось, 24 ноября в Киевской области в результате ДТП госпитализировали детского Омбудсмена Кулебу. Впоследствии в полиции рассказали подробности.