Дитяче харчування в Україні привели у відповідність до вимог ЄС: схвалено законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Верховна Рада прийняла в цілому законопроект № 4554 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства України у сфері дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства ЄС, передає кореспондент УНН.
Відповідне рішення підтримало 273 народних депутата.
Деталі
Закон України:
• визначає вимоги до харчових продуктів, призначених для годування дітей від 0 до 3 років;
• забороняє рекламу дитячих сумішей з чітко визначеними винятками;
• суттєво збільшує штрафи за порушення законодавства про рекламу: за неподання або подання завідомо недостовірної інформації щодо вартості розповсюдженої реклами до 300 тис. грн, у разі неможливості встановлення вартості реклами штраф накладається в розмірі 600 тис. грн;
• передбачає затвердження МОЗ вимоги: щодо складу дитячих сумішей, складу продуктів для спеціальних медичних цілей та продуктів для контролю ваги; щодо використання пестицидів під час виробництва дитячого харчування тощо.
Доповнення
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що діти шкільного віку в Україні в середньому споживають 67 грамів цукру на добу, що перевищує норму утричі.