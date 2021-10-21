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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Дитяче харчування в Україні привели у відповідність до вимог ЄС: схвалено законопроект

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Верховна Рада прийняла в цілому законопроект № 4554 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства України у сфері дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства ЄС, передає кореспондент УНН.

Дитяче харчування в Україні привели у відповідність до вимог ЄС: схвалено законопроект

Відповідне рішення підтримало 273 народних депутата.

Деталі

Закон України:

• визначає вимоги до харчових продуктів, призначених для годування дітей від 0 до 3 років;

• забороняє рекламу дитячих сумішей з чітко визначеними винятками;

• суттєво збільшує штрафи за порушення законодавства про рекламу: за неподання або подання завідомо недостовірної інформації щодо вартості розповсюдженої реклами до 300 тис. грн, у разі неможливості встановлення вартості реклами штраф накладається в розмірі 600 тис. грн;

• передбачає затвердження МОЗ вимоги: щодо складу дитячих сумішей, складу продуктів для спеціальних медичних цілей та продуктів для контролю ваги; щодо використання пестицидів під час виробництва дитячого харчування тощо.

Доповнення

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що діти шкільного віку в Україні в середньому споживають 67 грамів цукру на добу, що перевищує норму утричі.

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