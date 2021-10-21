Детское питание в Украине привели в соответствие с требованиями ЕС: одобрен законопроект
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Верховная Рада приняла в целом законопроект № 4554 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение поддержали 273 народных депутата.
Детали
Закон Украины:
• определяет требования к пищевым продуктам, предназначенным для кормления детей от 0 до 3 лет;
• запрещает рекламу детских смесей с четко определенными исключениями;
• существенно увеличивает штрафы за нарушение законодательства о рекламе: за непредставление или представление заведомо недостоверной информации о стоимости распространенной рекламы до 300 тыс. грн, в случае невозможности установления стоимости рекламы штраф налагается в размере 600 тыс. грн;
• предусматривает утверждение Минздравом требований: по составу детских смесей, составу продуктов для специальных медицинских целей и продуктов для контроля веса; по использованию пестицидов при производстве детского питания и тому подобное.
Дополнение
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что дети школьного возраста в Украине в среднем потребляют 67 граммов сахара в сутки, что превышает норму в три раза.