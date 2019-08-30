Дитсадочок та три будинки у Києві під загрозою залишитись без тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Києві через неналежний стан котельні може залишитись без опалення три житлових будинки і дитячий садочок. Про це повідомив під час пресконференції заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає кореспондент УНН.
"Існував міф, що котельні, які розташовані на покрівлях будинків, маленькі – це повна автономія і благо. Зараз ми стикаємося з наслідками. Коли ці котельні пропрацювали 15-20 років, їх господарі просто відмовляються від їх подальшого утримання. Тому що треба інвестувати кошти, ремонтувати котли. У нас є три проблемні точки в Києві, зокрема на вулиці Кудрявській, де комерційна організація просто відмовилась від подальшої експуатації котельні. Під загрозою залишитись без тепла – три житлових будинки і дитячий садочок", - повідомив Пантелеєв.
У КМДА додали, що вони розробляють певні заходи і будуть виходити з цієї ситуації.
Раніше УНН повідомляв, що опалювальний сезон у Кривому Розі опинився під загрозою зриву.