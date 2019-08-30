Детсад и три дома в Киеве под угрозой остаться без тепла

"Существовал миф, что котельные, расположенные на крышах домов, маленькие - это полная автономия и благо. Сейчас мы сталкиваемся с последствиями. Когда эти котельные проработали 15-20 лет, их хозяева просто отказываются от их дальнейшего содержания. Потому что надо инвестировать средства, ремонтировать котлы. У нас есть три проблемные точки в Киеве, в частности на улице Кудрявской, где коммерческая организация просто отказалась от дальнейшей экспуатации котельной. Под угрозой остаться без тепла - три жилых дома и детский сад", - сообщил Пантелеев.

В КГГА добавили, что они разрабатывают определенные меры и будут выходить из этой ситуации.

Ранее УНН сообщал, что отопительный сезон в Кривом Роге оказался под угрозой срыва.