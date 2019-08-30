Детсад и три дома в Киеве под угрозой остаться без тепла

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112250 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122906 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114436 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120396 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125509 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150983 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150574 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 195343 просмотра

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Детсад и три дома в Киеве под угрозой остаться без тепла

Детсад и три дома в Киеве под угрозой остаться без тепла

Киев  •  УНН

 • 13172 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. В Киеве из-за ненадлежащего состояния котельной может остаться без отопления три жилых дома и детский сад. Об этом сообщил во время пресс-конференции заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает корреспондент УНН.

"Существовал миф, что котельные, расположенные на крышах домов, маленькие - это полная автономия и благо. Сейчас мы сталкиваемся с последствиями. Когда эти котельные проработали 15-20 лет, их хозяева просто отказываются от их дальнейшего содержания. Потому что надо инвестировать средства, ремонтировать котлы. У нас есть три проблемные точки в Киеве, в частности на улице Кудрявской, где коммерческая организация просто отказалась от дальнейшей экспуатации котельной. Под угрозой остаться без тепла - три жилых дома и детский сад", - сообщил Пантелеев.

В КГГА добавили, что они разрабатывают определенные меры и будут выходить из этой ситуации.

Ранее УНН сообщал, что отопительный сезон в Кривом Роге оказался под угрозой срыва.

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