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Опалювальний сезон у Кривому Розі опинився під загрозою зриву

Опалювальний сезон у Кривому Розі опинився під загрозою зриву

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Опалювальний сезон у Кривому Розі Дніпропетровської області опинився під загрозою зриву через борги одного з найбільших виробників тепла міста. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАК "Нафтогаз України".

"НАК "Нафтогаз України" звертає увагу на критичну ситуацію, що склалася із заборгованістю за природний газ одного з найбільших виробників тепла міста Кривий Ріг – АТ "Криворізька теплоцентраль". АТ "Криворізька теплоцентраль" перед початком опалювального сезону заборгувало НАК "Нафтогаз України" 1,760 млрд грн", - зазначили у компанії.

Також вказано, що, згідно із законодавством, для поновлення газопостачання перед початком опалювального сезону тепловиробник має сплатити Нафтогазу не менше, ніж 1,170 млрд грн.

"Нафтогаз в черговий раз пропонує криворізькій владі та Фонду державного майна, що здійснює управління АТ "Криворізька теплоцентраль", вжити негайних заходів для погашення заборгованості і забезпечення своєчасного початку опалювального сезону у Кривому Розі", - додали у НАК.

Раніше голова ФДМУ Трубаров заявляв, що існує ризик забезпечення опалювального сезону у Кривому Розі.

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