Існує ризик забезпечення опалювального сезону у Кривому Розі - Трубаров
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Через великий борг населення і комунальних підприємств за спожите тепло перед Криворізькою теплоцентраллю — немає можливості отримати номінацію на газ в НАК “Нафтогаз Україна” на новий опалювальний сезон. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook в. о. голови Фонду державного майна України Віталія Трубарова.
“Розпочати опалювальний сезон у Кривому Розі буде складно. Надто великий борг населення і комунальних підприємств за спожите тепло перед Криворізькою теплоцентраллю. Це не дозволяє отримати номінацію на газ в НАК „Нафтогаз Україна“ на новий опалювальний сезон. Криворізька ТЦ має найнижчий рівень розрахунку за спожитий газ, лише 56 відсотків, а борг перед Нафтогазом 1,7 мільярди гривень. Це борги населення і комунальних підприємств за спожите тепло”, — вказав Трубаров у повідомленні.
Він також додав, що: “У понеділок проводимо зустріч з керівництвом НАК „Нафтогаз Україна“, на якій мусимо знайти вихід по Криворізькій ТЦ і забезпечити місто теплом”.
Як повідомляв УНН, заборгованість виробників тепла ставить під загрозу теплопостачання Одеси взимку.