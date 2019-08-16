Существует риск обеспечения отопительного сезона в Кривом Роге - Трубаров

“Начать отопительный сезон в Кривом Роге будет сложно. Слишком большой долг населения и коммунальных предприятий за потребленное тепло перед Криворожской теплоцентралью. Это не позволяет получить номинацию на газ в НАК „Нафтогаз Украины“ на новый отопительный сезон. Криворожская ТЦ имеет самый низкий уровень расчета за потребленный газ, лишь 56 процентов, а долг перед Нафтогазом 1,7 миллиарда гривен. Это долги населения и коммунальных предприятий за потребленное тепло”, — отметил Трубаров в сообщении.

Он также добавил, что: “В понедельник проводим встречу с руководством НАК „Нафтогаз Украины“, на которой должны найти выход по Криворожской ТЦ и обеспечить город теплом”.

Как сообщал УНН, задолженность производителей тепла ставит под угрозу теплоснабжение Одессы зимой.