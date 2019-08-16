Существует риск обеспечения отопительного сезона в Кривом Роге - Трубаров
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Из-за большого долга населения и коммунальных предприятий за потребленное тепло перед Криворожской теплоцентралью — нет возможности получить номинацию на газ в НАК “Нафтогаз Украины” на новый отопительный сезон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook и. о. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Трубарова.
“Начать отопительный сезон в Кривом Роге будет сложно. Слишком большой долг населения и коммунальных предприятий за потребленное тепло перед Криворожской теплоцентралью. Это не позволяет получить номинацию на газ в НАК „Нафтогаз Украины“ на новый отопительный сезон. Криворожская ТЦ имеет самый низкий уровень расчета за потребленный газ, лишь 56 процентов, а долг перед Нафтогазом 1,7 миллиарда гривен. Это долги населения и коммунальных предприятий за потребленное тепло”, — отметил Трубаров в сообщении.
Он также добавил, что: “В понедельник проводим встречу с руководством НАК „Нафтогаз Украины“, на которой должны найти выход по Криворожской ТЦ и обеспечить город теплом”.
Как сообщал УНН, задолженность производителей тепла ставит под угрозу теплоснабжение Одессы зимой.