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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 6166 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113633 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124443 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115914 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121660 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126209 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151400 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150824 просмотра

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Отопительный сезон в Кривом Роге оказался под угрозой срыва

Отопительный сезон в Кривом Роге оказался под угрозой срыва

Киев  •  УНН

 • 12322 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Отопительный сезон в Кривом Роге Днепропетровской области оказался под угрозой срыва из-за долгов одного из крупнейших производителей тепла города. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

"НАК "Нафтогаз Украины" обращает внимание на критическую ситуацию с задолженностью за природный газ одного из крупнейших производителей тепла города Кривой Рог - АО "Криворожская теплоцентраль". АО "Криворожская теплоцентраль" перед началом отопительного сезона задолжало НАК "Нафтогаз Украины" 1,760 млрд грн", - отметили в компании.

Также указано, что, согласно законодательству, для возобновления газоснабжения перед началом отопительного сезона теплопроизводитель должен уплатить Нафтогаза не менее 1,170 млрд грн.

"Нафтогаз в очередной раз предлагает криворожской власти и Фонду государственного имущества, осуществляющей управление АО "Криворожская теплоцентраль", принять немедленные меры для погашения задолженности и обеспечения своевременного начала отопительного сезона в Кривом Роге", - добавили в НАК.

Ранее председатель ФГИУ Трубаров заявлял, что существует риск обеспечения отопительного сезона в Кривом Роге.

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