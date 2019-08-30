Отопительный сезон в Кривом Роге оказался под угрозой срыва
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Отопительный сезон в Кривом Роге Днепропетровской области оказался под угрозой срыва из-за долгов одного из крупнейших производителей тепла города. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".
"НАК "Нафтогаз Украины" обращает внимание на критическую ситуацию с задолженностью за природный газ одного из крупнейших производителей тепла города Кривой Рог - АО "Криворожская теплоцентраль". АО "Криворожская теплоцентраль" перед началом отопительного сезона задолжало НАК "Нафтогаз Украины" 1,760 млрд грн", - отметили в компании.
Также указано, что, согласно законодательству, для возобновления газоснабжения перед началом отопительного сезона теплопроизводитель должен уплатить Нафтогаза не менее 1,170 млрд грн.
"Нафтогаз в очередной раз предлагает криворожской власти и Фонду государственного имущества, осуществляющей управление АО "Криворожская теплоцентраль", принять немедленные меры для погашения задолженности и обеспечения своевременного начала отопительного сезона в Кривом Роге", - добавили в НАК.
Ранее председатель ФГИУ Трубаров заявлял, что существует риск обеспечения отопительного сезона в Кривом Роге.