Отопительный сезон в Кривом Роге оказался под угрозой срыва

"НАК "Нафтогаз Украины" обращает внимание на критическую ситуацию с задолженностью за природный газ одного из крупнейших производителей тепла города Кривой Рог - АО "Криворожская теплоцентраль". АО "Криворожская теплоцентраль" перед началом отопительного сезона задолжало НАК "Нафтогаз Украины" 1,760 млрд грн", - отметили в компании.

Также указано, что, согласно законодательству, для возобновления газоснабжения перед началом отопительного сезона теплопроизводитель должен уплатить Нафтогаза не менее 1,170 млрд грн.

"Нафтогаз в очередной раз предлагает криворожской власти и Фонду государственного имущества, осуществляющей управление АО "Криворожская теплоцентраль", принять немедленные меры для погашения задолженности и обеспечения своевременного начала отопительного сезона в Кривом Роге", - добавили в НАК.

Ранее председатель ФГИУ Трубаров заявлял, что существует риск обеспечения отопительного сезона в Кривом Роге.