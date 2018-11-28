Дитина померла від отруєння чадним газом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Від отруєння чадним газом у Донецький області загинула малолітня дитина. ЇЇ матір перебуває у важкому стані в лікарні. Про це УНН повідомили у ДСНС області.
У місті Курахове в результаті отруєння чадним газом загинула 4-річна дитина. Її матір у важкому стані госпіталізували до місцевої лікарні.
Причиною трагедії стала несправна дров'яна піч, якою родина обігрівала приватний будинок.
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Як повідомляв УНН, у Волинській області у житловому будинку 23 листопада сталася пожежа, через яку загинула 1,5-річна дитина.
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