На Дніпропетровщині зникла дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Дніпропетровській області зник хлопчик 2007 року народження. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Вчора у Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 155 КК України за фактом зникнення 17 листопада хлопчика 2007 року народження.
Як повідомляв УНН, на Сумщині безвісти зникли четверо дітей. Пізніше поліція знайшла школярів-втікачів з Сумщини.
На Донбасі вважаються безвісти зниклими 2 тис. осіб.
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