В Днепропетровской области пропал ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Днепропетровской области пропал мальчик 2007 года рождения. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Вчера в Днепропетровской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 155 УК Украины по факту исчезновения 17 ноября мальчика 2007 года рождения.
Как сообщал УНН, в Сумской области без вести пропали четверо детей. Позже полиция нашла школьников-беглецов с Сумской области.
На Донбассе считаются без вести пропавшими 2 тыс. человек.
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