Жінка з дитиною загинули після нападу ведмедя на півночі Канади

Інцидент стався в понеділок вдень недалеко від поселення Майо. Хижак зумів пробратися в будинок 37-річної Валері Теорет, де вона перебувала з 10-місячною дочкою. Глава сімейства Жермон Рошолт у момент нападу був відсутній, коли він повернувся, то в 100 метрах від будинку зіткнувся з грізлі, якого застрелив. Пізніше він виявив загиблих і викликав поліцію, за фактом події проводиться розслідування.

Раніше повідомлялося, що в цьому районі загинуло двоє людей імовірно після нападу білого ведмедя. Поселення Майо знаходиться приблизно в 400 км на північ від Вайтхорс - столиці регіону.

Як раніше інформував УНН, у Харківській області, на базі відпочинку, на одну з працівниць напав ведмідь.