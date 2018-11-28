Женщина с ребенком погибли после нападения медведя на севере Канады

Инцидент произошел в понедельник днем ​​недалеко от поселения Майо. Хищник сумел пробраться в дом 37-летней Валери Теорет, где она находилась с 10-месячной дочерью. Глава семейства Жермон Рошолт в момент нападения отсутствовал, когда он вернулся, то в 100 метрах от дома столкнулся с гризли, которого застрелил. Позже он обнаружил погибших и вызвал полицию, по факту происшествия проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в этом районе погибли два человека вероятно после нападения белого медведя. Поселение Майо находится примерно в 400 км к северу от Уайтхорс — столице региона.

Как ранее информировал УНН, в Харьковской области, на базе отдыха, на одну из работниц напал медведь.