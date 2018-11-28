Ребенок умер от отравления угарным газом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. От отравления угарным газом в Донецкий области погиб малолетний ребенок. Его мать находится в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщили УНН в ГСЧС области.
В городе Курахово в результате отравления угарным газом погиб 4-летний ребенок. Его мать в тяжелом состоянии госпитализировали в местную больницу.
Причиной трагедии стала неисправная дровяная печь, которой семья обогревала частный дом.
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Я к сообщал УНН, в Волынской области в жилом доме 23 ноября произошел пожар, из-за которой погибла 1,5-летний ребенок.
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