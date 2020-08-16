"Динамо" здобуло розгромну перемогу в товариській грі

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Київське “Динамо” провело черговий контрольний матч у рамках підготовки до нового сезону. Суперником став житомирський ФК “Полісся”, передає УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.

На розкачку віце-чемпіону України знадобилося 12 хвилин, після чого господарі повели в рахунку. Кендзьора чудовою дальньою передачею знайшов у штрафному майданчику Супрягу, той прийняв м’яч та справа послав його точно в дальній кут, а по дорозі сфера ще й зачепила стійку.

Надалі кияни продовжували контролювати гру та регулярно створювати моменти біля чужих воріт. Дубль оформив Супряга (12, 37 хвилини), також забивали Буяльський (24), Шапаренко (45), Дуелунд (78). У суперників забивав тільки Галенко (52) — 5:1.

Склад “Динамо”: Бойко (Бущан, 46), Сирота, Кендзьора (Забарний, 65), Тимчик, Сидорчук, Буяльський (Лєднєв, 65), Шапаренко (Андрієвський, 74), Цитаїшвілі (Булеца, 74), де Пена (Дуелунд, 46), Караваєв (Вівчаренко, 79), Супряга (Соль, 65).

Додамо, у наступному спарингу столичні футболісти зіграють 21 серпня із “Олімпіком”.

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