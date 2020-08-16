"Динамо" одержало крупную победу в товарищеской игре

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 70925 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 97872 просмотра

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4 марта, 13:25 • 105373 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125205 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100692 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101594 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Киевское “Динамо” провело очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Соперником стал житомирский ФК “Полесье”, передает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.

На раскачку вице-чемпиону Украины понадобилось 12 минут, после чего хозяева повели в счете. Кендзера замечательной дальней передачей нашел в штрафной упряжи, тот принял мяч и дело послал его точно в дальний угол, а по дороге сфера еще и задела стойку.

В дальнейшем киевляне продолжали контролировать игру и регулярно создавать моменты у чужих ворот. Дубль оформил Супряга (12, 37 минуты), также забивали Буяльский (24), Шапаренко (45), Дуелунд (78). У соперников забивал только Галенко (52) — 5:1.

Состав “Динамо”: Бойко (Бущан, 46), Сирота, Кендзера (мешкотно, 65), Тимчик, Сидорчук, Буяльский (Леднев, 65), Шапаренко (Андриевский, 74), Цитаишвили (Булеца, 74), де Пена (Дуелунд, 46), Караваев (Вивчаренко, 79), Супряга (Соль, 65).

Добавим, в следующем спарринге столичные футболисты сыграют 21 августа с “Олимпиком”.

Украинские Национальные Новости

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