"Динамо" одержало крупную победу в товарищеской игре
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Киевское “Динамо” провело очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Соперником стал житомирский ФК “Полесье”, передает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.
На раскачку вице-чемпиону Украины понадобилось 12 минут, после чего хозяева повели в счете. Кендзера замечательной дальней передачей нашел в штрафной упряжи, тот принял мяч и дело послал его точно в дальний угол, а по дороге сфера еще и задела стойку.
В дальнейшем киевляне продолжали контролировать игру и регулярно создавать моменты у чужих ворот. Дубль оформил Супряга (12, 37 минуты), также забивали Буяльский (24), Шапаренко (45), Дуелунд (78). У соперников забивал только Галенко (52) — 5:1.
Состав “Динамо”: Бойко (Бущан, 46), Сирота, Кендзера (мешкотно, 65), Тимчик, Сидорчук, Буяльский (Леднев, 65), Шапаренко (Андриевский, 74), Цитаишвили (Булеца, 74), де Пена (Дуелунд, 46), Караваев (Вивчаренко, 79), Супряга (Соль, 65).
Добавим, в следующем спарринге столичные футболисты сыграют 21 августа с “Олимпиком”.