“Динамо” з різницею в три м’ячі розгромило львівські “Карпати”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У 13-му турі Ліги Парі-Матч київське “Динамо” в домашньому поєдинку завдало розгромної поразки львівським “Карпатам” — 4:1, передає УНН з посиланням на прес-службу ФК “Динамо”.
“Біло-сині” реалізували свою перевагу вже на 18-й хвилині зустрічі. Спрацювала зв’язка двох молодих гравців. Оріховський віддав вертикальний пас на Бєсєдіна, й Артем, не наближаючись до воріт, з-за меж штрафного відправив м’яч у кут, забивши свій перший гол за “Динамо” у Прем’єр-лізі.
Вже за десять хвилин Віктор Циганков подачею з кутового знайшов у штрафному майданчику Віду, і Домагой головою спрямував м’яч у сітку.
Ще двічі столичні футболісти відзначилися в останній 10-хвилинці зусиллями Морозюка і Оріховського, а гостей вистачило лише на гол престижу — Завійський ударом головою вдало замкнув навіс зі штрафного.
“Динамо”: Рудько, Морозюк, Віда, Хачеріді (Очігава, 46), Макаренко, Корзун, Гусєв (к), Сидорчук (Буяльський, 77), Оріховський, Циганков (Громов, 69), Бєсєдін.
“Карпати”: Мисак, Кравець, Нестеров, Бланко-Лещук, Чачуа, Худоб’як (к) (Окечукву, 79), Зубейко, Грисьо (Страшкевич, 87), Лобай, Завійський, Вербний.
Нагадаємо, що вже у понеділок вранці “біло-сині” відправляться до Лісабона, де у 1-го листопада проведуть матч Ліги чемпіонів проти “Бенфіки”.