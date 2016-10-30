"Динамо" с разницей в три мяча разгромило львовские "Карпаты"

"Бело-синие" реализовали свое преимущество уже на 18-й минуте встречи. Сработала связка двух молодых игроков. Ореховский отдал вертикальный пас на Беседина, и Артем, не приближаясь к воротам, за пределами штрафной отправил мяч в угол, забив свой первый гол за "Динамо" в Премьер-лиге.

Уже через десять минут Виктор Цыганков подачей с углового нашел в штрафной Виду, и Домагой головой направил мяч в сетку.

Еще дважды столичные футболисты отличились в последней 10-минутке усилиями Морозюка и Ореховского, а гостей хватило лишь на гол престижа - Завийский ударом головой удачно замкнул навес со штрафного.

"Динамо": Рудько, Морозюк, Вида, Хачериди (Очигава, 46), Макаренко, Корзун, Гусев (к), Сидорчук (Буяльский, 77), Ореховский, Цыганков (Громов, 69), Беседин.

"Карпаты": Мисаки Портной Нестеров, Бланко-Лещук, чачу, Худобяк (к) (Окечукву, 79), Зубейко, Грисьо (Страшкевич, 87), Лобай, Завийский, Вербный.

Напомним, что уже в понедельник утром "бело-синие" отправятся в Лиссабон, где 1-го ноября проведут матч Лиги чемпионов против "Бенфики".