"Динамо" розгромило "Шахтар" у матчі молодіжної першості України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У 14-му турі чемпіонату України U-21 футболісти “Динамо” у смт Щасливе провели матч із донецьким “Шахтарем”, передає кореспондент УНН.
Вже на 7 хвилині “динамівцям” вдався ефектний і, що найголовніше результативний удар. Автором голу став Андрієвський.
Довгий час перевага киян в один м’яч зберігалася до середини другої половини. Саме тоді Євгеній Смирний замкнув довгий простріл від Кравченка.
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Вже наприкінці баталії Мате зрізав головою м’яч у власну сітку — 0:3.
Додамо, з 37 очками молодіжна команда “Динамо” впевнено лідирує в чемпіонаті, виграючи 6 очок в “Олександрії”. “Шахтар” із 25 пунктами тільки 5-й.