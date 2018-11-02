"Динамо" разгромило "Шахтер" в матче молодежного первенства Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В 14-м туре чемпионата Украины U-21 футболисты “Динамо” в пгт Счастливое провели матч с донецким “Шахтером”, передает корреспондент УНН.
Уже на 7 минуте “динамовцам” удался эффектный и, что самое главное результативный удар. Автором гола стал Андриевский.
Долгое время преимущество киевлян в один мяч сохранялась до середины второй половины. Именно тогда Евгений Смирный замкнул длинный прострел от Кравченко.
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Уже в конце баталии Мате срезал головой мяч в собственную сетку — 0:3.
Добавим, с 37 очками молодежная команда “Динамо” уверенно лидирует в чемпионате, выигрывая 6 очков в “Александрии”. “Шахтер” с 25 пунктами только 5-й.