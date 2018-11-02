"Шахтар" зіграє з "Динамо" в чвертьфіналі Кубку України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Будинку футболу пройшла процедура жеребкування 1/4 фіналу Кубку України сезону-2018/2019, повідомляє кореспондент УНН.
Жереб звів двох грандів українського футболу в одну пару: "Шахтар" протистоятиме "Динамо".
Інші пари:
"Дніпро-1" – "Ворскла";
"Львів" – "Зоря";
"Інгулець" – "Карпати".
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Базовою датою проведення матчів 1/4 фіналу є 3 квітня. Примітно, що у жеребі взяли участь заслужені тренери України Павло Яковенко та Анатолій Бузнік.
Додамо також, дана стадія складатиметься із одного матчу.
Нагадаємо, матч 14-го туру між "Динамо" та "Шахтар" стартуватиме 3 листопада о 17:00.