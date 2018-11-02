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"Шахтар" зіграє з "Динамо" в чвертьфіналі Кубку України

"Шахтар" зіграє з "Динамо" в чвертьфіналі Кубку України

Київ • УНН

 • 10953 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Будинку футболу пройшла процедура жеребкування 1/4 фіналу Кубку України сезону-2018/2019, повідомляє кореспондент УНН.

Жереб звів двох грандів українського футболу в одну пару: "Шахтар" протистоятиме "Динамо".

Інші пари:

"Дніпро-1" – "Ворскла";

"Львів" – "Зоря";

"Інгулець" – "Карпати".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Визначилась суддівська бригада матчу "Шахтар" – "Динамо"

Базовою датою проведення матчів 1/4 фіналу є 3 квітня. Примітно, що у жеребі взяли участь заслужені тренери України Павло Яковенко та Анатолій Бузнік.

Додамо також, дана стадія складатиметься із одного матчу.

Нагадаємо, матч 14-го туру між "Динамо" та "Шахтар" стартуватиме 3 листопада о 17:00.

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