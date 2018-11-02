Визначилась суддівська бригада матчу "Шахтар" – "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі 14-го туру чемпіонату УПЛ сезону 2018/19, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу УПЛ.
Головним рефері українського “класико” стане дніпрянин Віталій Романов. Асистентами будуть Сергій Беккер із Харкова та Олександр Войтюк із Запоріжжя.
Обов’язки четвертого рефері виконуватиме харків’янин Анатолій Абдула. Роботу арбітрів оцінить суддівський спостерігач Володимир Петров (Харків).
Зазначимо, що матч 14-го туру між цими командами стартуватиме 3 листопада о 17:00.
Як раніше інформував УНН, футболіст збірної України Андрій Ярмоленко розповів щодо відмінностей у чемпіонатах України та Англії.