Ярмоленко порівняв чемпіонати Англії та України

На думку Ярмоленка головною різницею чемпіонатів є швидкість.

“В Англії швидкості інші, в перший час потрібно до цього звикнути, мислити швидше, швидше працювати із м’ячем. Звичайно, в цьому є відмінність. Щодо навантажень, то я думаю, це залежить не від чемпіонату, а від тренера, кожен бачить тренувальний процес по-своєму. Якщо брати Пеллегріні, або Реброва і Хацкевича, з якими я працював у „Динамо“, то більше фізичних вправ в Англії”, — наголосив гравець.

Як повідомлялося раніше, клуб Андрія дав прогноз стосовно термінів його відновлення.