Ярмоленко порівняв чемпіонати Англії та України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко розповів щодо відмінностей в чемпіонатах України та Англії, повідомляє УНН із посиланням на канал ФФУ в Youtube.
На думку Ярмоленка головною різницею чемпіонатів є швидкість.
“В Англії швидкості інші, в перший час потрібно до цього звикнути, мислити швидше, швидше працювати із м’ячем. Звичайно, в цьому є відмінність. Щодо навантажень, то я думаю, це залежить не від чемпіонату, а від тренера, кожен бачить тренувальний процес по-своєму. Якщо брати Пеллегріні, або Реброва і Хацкевича, з якими я працював у „Динамо“, то більше фізичних вправ в Англії”, — наголосив гравець.
Як повідомлялося раніше, клуб Андрія дав прогноз стосовно термінів його відновлення.