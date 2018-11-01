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Ярмоленко порівняв чемпіонати Англії та України

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко розповів щодо відмінностей в чемпіонатах України та Англії, повідомляє УНН із посиланням на канал ФФУ в Youtube.

На думку Ярмоленка головною різницею чемпіонатів є швидкість.

“В Англії швидкості інші, в перший час потрібно до цього звикнути, мислити швидше, швидше працювати із м’ячем. Звичайно, в цьому є відмінність. Щодо навантажень, то я думаю, це залежить не від чемпіонату, а від тренера, кожен бачить тренувальний процес по-своєму. Якщо брати Пеллегріні, або Реброва і Хацкевича, з якими я працював у „Динамо“, то більше фізичних вправ в Англії”, — наголосив гравець.

Як повідомлялося раніше, клуб Андрія дав прогноз стосовно термінів його відновлення.

Українські Національні Новини

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